Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi

08.05.2022 12:22
Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

İlçenin Yukarı Palu Mahallesi muhtarı Ahmet Altan, bölgede etkili olan sağanak ve dolunun özellikle şekerpancarı ve sebze ekili alanlarda zarara yol açtığını belirtti.

Doludan çevre köylerin de etkilendiğini ifade eden Altan, "Arazilerimize özenle ektiğimiz şeker pancarımız, sebzemiz, ekinimiz aniden bastıran dolu nedeniyle zarar gördü. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

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Ahmet Altan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika


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