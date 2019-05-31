Palu'da seçim yapıldı, Başkan Bekir Yıldırım oldu

Elazığ'ın Palu İlçe Belediye Başkanı Efrayim Ünalan'ın, mazbatasının iptal edilmesinin ardından meclis üyeleri arasından bugün yapılan seçimde başkan Bekir Yıldırım oldu.

Elazığ'ın Palu İlçe Belediye Başkanı Efrayim Ünalan'ın, mazbatasının iptal edilmesinin ardından meclis üyeleri arasından bugün yapılan seçimde başkan Bekir Yıldırım oldu. Dün olduğu gibi bugün de MHP'li meclis üyeleri seçime katılmadı.



31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Palu Belediye Başkanlığına seçilen ve 4 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 2 yıl 6 aylık hapis cezasının seçimden önce onaylanması gerekçesiyle YSK mazbatasını iptal etti. YSK, mazbatasını iptal edilen başkanın yerine ise yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasından seçimle belirlenmesine karar verdi.



Alınan kararla 30 Mayıs'ta belediye meclis toplantı salonunda yapılması planlanan seçimler, MHP'li 4 meclis üyesinin de katılmaması üzerine çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenmişti. Bugün yapılan seçimlere yine MHP'li 4 meclis üyesi de katılmadı, salt çoğunluk nedeniyle seçimler bugün 3 turda gerçekleşti. 3'üncü turda yeni başkan AK Partili Meclis Üyesi Bekir Yıldırım oldu.İlçede AK Parti'nin 5, MHP'nin ise 4 meclis üyesi bulunuyordu. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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