Palu'da temizlik çalışması - Son Dakika

Palu Kaymakamı Tayfun Deli, tarihi mahalledeki temizlik çalışmasına katıldı.

Doğal ve kültürel değerleriyle her mevsim göz dolduran Palu'da başlatılan temizlik çalışmasına Kaymakam Deli de katıldı. Personelleriyle temizlik çalışmasına katılan Deli, Palu ilçesinin yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçeyi ziyaret etmek isteyenlerin kısıtlamalara takıldığını ve bunu da fırsata çevirmek istediklerini belirten Deli, "İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelle temizlik çalışması yapalım dedik. Bizler bu tarihi değerleri korumak ve çevre düzenini sağlamakla mükellefiz. Bunun için de kolları sıvadık ve temizliğe başladık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.