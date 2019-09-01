Son Dakika Haberleri: Palu'da trafik kazası: 5 yaralı
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Palu'da trafik kazası: 5 yaralı

11 saat önce

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Palu'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar- Palu karayolunda meydana geldi. Kovancılar'dan Palu yönüne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23  HC 231 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 23 AAV 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kovancılar, Palu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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