Palu'da trafik kazası: 5 yaralı
11 saat önce
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Palu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar- Palu karayolunda meydana geldi. Kovancılar'dan Palu yönüne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 HC 231 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 23 AAV 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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