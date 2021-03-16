Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı - Son Dakika

Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı

16.03.2021 17:57
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı, System.String[]

Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen kararın bozulması sonrasında yeniden hakim karşısına çıkan Palu ailesinden Havva Palu tahliye edildi. Davada suçlamaları reddeden Tuncer Ustael ise açlık grevine başladığını söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar Hakim karşısına çıktı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, SEGBİS ile katılırken, Tuncer Ustael, Fatih Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu ise salonda hazır bulundu.

"AÇLIK GREVİNE GİRDİM"

Duruşmaya Halsiz ve durumunun kötü olduğu görülen Tuncer Ustael yaptığı savunmasında, "Açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allah'a havale ediyorum" dedi.

Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı

HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı

Palu Ailesi, Açlık Grevi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde tümüyle engelleyebilir Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü         
17:54
2 yaşındaki oğluna motosiklet kullandıran Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere yanıt: Formula-1'e yetiştirmek isterim 2 yaşındaki oğluna motosiklet kullandıran Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere yanıt: Formula-1'e yetiştirmek isterim         
17:45
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi         
17:19
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz         
17:12
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Menteşe Belediyesi VR espor turnuvası düzenliyor Menteşe Belediyesi VR espor turnuvası düzenliyor         
11:15
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 18:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei