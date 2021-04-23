Palyaço kostümü giyip, çocuklara top dağıttılar - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, memur Yasemin Seyhun Kaymaz ve tiyatro organizatörü Sema Tiray, palyaço kostümü giyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara 1000 top dağıttı.

Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'nde memur olan Yasemin Seyhun Kaymaz ile tiyatro organizatörü Sema Tiray, destek sağlayarak, çocuklar için satın aldıkları 1000 topu Serdivan'da palyaço kostümüyle sokak sokak gezip, dağıttı. Toplardan alan çocuklar, teşekkür edip, çok mutlu olduklarını söyledi.

Sema Tiray, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Bizlere destek olan, çocukları 23 Nisan'da sevindiren bütün dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklara top dağıtan ve ailelerini maske, mesafe, hijyen konusunda uyaran Yasemin Seyhun Kaymaz da "Çocuklarımızı bu pandemi sürecinde mutlu etmek istedik. Arkamıza dönüp baktığımızda koca bir ordu gördük. O ordu ile birlikte de top dağıtıyoruz" diye konuştu.