Üye Girişi
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar - Son Dakika

Palyaço olup gönülleri fethediyorlar

19.07.2021 10:24

Palyaço olup gönülleri fethediyorlar Mersin'de bir grup gönüllü, kurdukları 'Gönüllü Palyaçolar' çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle binlerce insana dokunuyor.

Palyaço olup gönülleri fethediyorlar

MERSİN - Mersin'de bir grup gönüllü, kurdukları 'Gönüllü Palyaçolar' çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle binlerce insana dokunuyor. Hastane odasında kanser hastası çocukların yüzünü güldüren, huzurevlerinde yaşlıların yalnızlığını gideren, maddi durumu iyi olmayan binlerce aileye gıda, ev eşyası, kıyafet yardımının yanı sıra sıcacık dostluklarını veren, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan bu palyaçolar, ulaştıkları herkese mutluluk saçıyor.

Mersin'de 5 yıl önce bir araya gelerek 'Gönüllü Palyaçolar' grubunu kuran gönüllüler, palyaço kıyafetleriyle bugüne kadar binlerce yüreğe dokundular. Aralarında doktorlar, mühendisler, bankacılar, öğretmenler ve öğrencilerin de bulunduğu grup, başta kanser hastası çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve sokak hayvanlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu palyaçolar, bir bakıyorsunuz hastane odasında kanserli minik bir yüreğin acısını hafifletiyor, bir bakıyorsunuz hiçbir şeyleri olmayan ailelerin evlerini eşyayla donatıyor, bir bakıyorsunuz huzurevindeki yaşlılara evlat sıcaklığı yaşatıyor, bir bakıyorsunuz sokaktaki canlara can oluyor. Birçok meslekten gönüllü, mesaisi biter bitmez palyaço kıyafetlerini giyip Mersin sokaklarını şenlendiriyor.

İlk defa palyaço gören çocuklar mutluluktan uçtu

Sosyal medya üzerinden giderek büyüyen Gönüllü Palyaçolar, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde düzenli olarak takip ettikleri ve tedavisi evde süren 11 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi Eyüp Han'ı ziyaretlerinde de kendilerini bir anda mahalleli çocukların arasında buldular. Birçoğu daha önce hiç palyaço görmeyen çocuklar, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Anında kurulan ses düzeniyle palyaçolarla birlikte uzun süre dans eden çocuklar, yaşadıklarından büyük keyif aldılar. Eğlencenin hiç bitmemesini isteyen çocuklar, mutluluktan adeta uçtular.

Duygularını İHA muhabiriyle paylaşan ve ilk defa palyaço gördüğünü söyleyen çocuklar, "Çok mutluyuz ve şu an çok eğleniyoruz. Çok sevindik, eğlendik, oyunlar oynadık. Herkes şu an mutlu. Palyaçoları çok seviyoruz; keşke her gün gelseler. Çok teşekkür ederiz" dediler.

Gönüllü Palyaçolar, etkinliğin ardından minik Eyüp ile ablası ve kız kardeşine bayram kıyafeti hediye ettiler.

"5 yıl önce çocukları mutlu etmek için yola çıktık"

Gönüllü Palyaçolar grubunun 5 yıldır yöneticiliğini yapan iki çocuk annesi banka çalışanı Aysel Sevilgen, amaçlarını anlattı. "Biz, 5 yıl önce Onkoloji Servisindeki çocukları mutlu etmek, soğuk koridorları biraz şenlendirmek, çocukları eğlendirmek için palyaço kostümleriyle bu yola çıktık" diyen Sevilgen, gruba üye olan herkesin palyaço kostümü giyme zorunluluğu olduğunu söyledi. Sevilgen, "Huzurevlerine gidiyoruz, sokak hayvanlarını besliyoruz, yaşlılarımızla zaman geçiriyoruz, cezaevinde annesiyle kalan çocuklara gidiyoruz. Öksüzleri, yetimleri ziyaret ediyoruz. Bunun yanında şehit ve gazilerimizin çocuklarını da onların özel günlerinde yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Grubun tamamen gönüllülüğe dayalı olduğunu ve şu anda 150 kişinin aktif olarak grupta faaliyet gösterdiğini belirten Sevilgen, "Kimi sokak hayvanlarını beslemede kimi huzurevi etkinliklerinde kimi de hastane etkinliklerinde oluyor. Grubumuzda doktor, öğretmen, mühendis, biyolog, öğrenci, ev hanımlarımız var. Birçok alanda birçok kişiyle birlikte bu gemiyi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kurban Bayramı öncesinde çocukları mutlu etmek istedik"

Bu etkinliği de Kurban Bayramı öncesinde yaparak çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Sevilgen, "Kanser tedavisi evde devam eden Eyüp'ü ziyarete geldik. Burada da Eyüp'ün arkadaşlarıyla beraber mahalle etkinliği düzenliyoruz. Tamamen spontane gelişmiş bir etkinlik. Bayramlık bırakmaya diye geliyorsunuz, bir anda ses sistemi çıkıyor ve oyun havasına bürünüyor her şey. Biz, eğlence olan, çocuk olan her yerde varız" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz"

Maddi manevi ihtiyaç duyan herkese yetişmeye çalışarak destek vermeye çabaladıklarını vurgulayan Sevilgen, "Maddi durumu çok iyi olan ailelerimiz, bu ailelere yardım etmek istiyorlar ama pandemi önlemleri nedeniyle evden çıkamıyorlar. Biz, bu süreçte o aileleri hiç yalnız bırakmadık ve erzak kolileri dağıttık, yeri geldi elektrik, su faturalarını ödedik. Bunları da gönüllülerimizin desteğiyle yaptık. Maddi destek kabul etmiyoruz ama yardımcı olmak isteyenlere 'Şu ailemizin su faturalarını ödeyebilirsiniz' diyoruz, onlar ödüyor. Kimi koltuk takımını değiştiriyor ve kullanılabilir durumdaki eski koltuk takımını veriyor. Evinde yerde minderde oturan insanlara biz o koltuk takımını yine gönüllülerin desteğiyle götürüyoruz. Mesai dışındaki zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Destek olduğumuz insanlar 10 binleri geçti"

Şu ana kadar destek oldukları insanları hiç saymadıklarını, ancak 10 binleri geçtiğini ifade eden Sevilgen, şöyle devam etti: "Geçen yıl sadece 2 bin 500 tane erzak kolisi dağıtmışız. Bu yılki hedefimiz, Kurban Bayramında 250 çocuğa ulaşıp, yaklaşık 200 tane de erzak kolisi dağıtmak. Her zaman bir hedefimiz vardı, hep de hedefin ötesine geçtik. Halihazırda her ay takip ettiğimiz kanser tedavisi evde devam eden 15 çocuğumuz var. Bunun yanında aylık daha çok yardım ettiklerimiz de var, özel günlerde daha çok yapıyoruz. Bugüne kadar hiç olumsuz bir dönüş almadık. İnsanlar çok mutlu oluyorlar. Gelmeden önce palyaçodan korkan çocuklardan birlikte dans edip eğlendikleri bir ortama geçiyoruz. Hiç palyaço görmemiş çocuklara palyaçonun ne olduğunu gösteriyoruz. Mutlu oluyorlar. Hastane odasında da kaldığımız süre 2 dakika ama biz çıktığımızda hemşire arkamızdan şunu söylüyor, 'Çocuğun ateşi düştü. Çocuk çok mutlu, hala gülüyor, iyi ki geldiniz'. Gece saat 11'de mesaj aldığımı hatırlıyorum, 'Aysel, 5 dakika gelebilir misiniz?' diye ve kalkıp gidiyoruz."

Destek olmak isteyenlerin kendilerine sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini de belirten Sevilgen, "Maddi olarak destek kabul etmiyoruz. Bunun yerine bize oyuncak, erzak ulaştırabilirler. İkinci el kullanılabilir durumdaki eşyalarını ulaştırabilirler ya da biz ailelerin adreslerini verip onlara eşlik de edebiliriz, beraber de hareket edebiliriz. Grubumuza da katılabilirler. Her şey maddiyat değil, maneviyat için de birlikte bu yolda yürüyebiliriz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar
Palyaço olup gönülleri fethediyorlar

Hastane, Kanser, Mersin, Eyüp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Palyaço olup gönülleri fethediyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi 10:02 Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu 09:48 Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu

Son Dakika Haberleri
11:58 Beşiktaş'ın göbeğinde akıl almaz olay! Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı, müdahale eden polisin silahını almaya kalkıştı
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
Beşiktaş'ın göbeğinde akıl almaz olay! Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı, müdahale eden polisin silahını almaya kalkıştı Beşiktaş'ın göbeğinde akıl almaz olay! Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı, müdahale eden polisin silahını almaya kalkıştı         
11:59
Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak         
11:38
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Tiktok'un sınırsız jeton açığını bulan lise öğrencileri teklif edilen parayı yetersiz buldu Tiktok'un sınırsız jeton açığını bulan lise öğrencileri teklif edilen parayı yetersiz buldu         
11:10
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 12:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Palyaço olup gönülleri fethediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement