Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı
14 dakika önce
Yüzlerce palyaço Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinde 24. Yıllık Uluslararası Palyaço Fuarı'nda bir araya geldi.
Yüzlerce palyaço Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinde 24. Yıllık Uluslararası Palyaço Fuarı'nda bir araya geldi. Kahkaha Fuarı olarak da bilinen etkinlikte palyaçolar mesleki dayanışma ve iş arkadaşlarına destek için bir yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18
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