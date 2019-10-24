Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı

Yüzlerce palyaço Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinde 24. Yıllık Uluslararası Palyaço Fuarı'nda bir araya geldi. Kahkaha Fuarı olarak da bilinen etkinlikte palyaçolar mesleki dayanışma ve iş arkadaşlarına destek için bir yürüyüş düzenledi.