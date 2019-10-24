Son Dakika Haberleri: Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı
Son Dakika Dünya Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı

Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı

14 dakika önce

Yüzlerce palyaço Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinde 24. Yıllık Uluslararası Palyaço Fuarı'nda bir araya geldi.

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Yüzlerce palyaço Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinde 24. Yıllık Uluslararası Palyaço Fuarı'nda bir araya geldi. Kahkaha Fuarı olarak da bilinen etkinlikte palyaçolar mesleki dayanışma ve iş arkadaşlarına destek için bir yürüyüş düzenledi.

Palyaçolar Meksika'da toplandı: Kahkaha Fuarı

Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18 
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