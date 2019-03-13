Palyatif Bakım Merkezi Yenilendi
15 dakika önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, Cizre Belediyesi'nin katkıları ile yenilendi.
Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, Cizre Belediyesi'nin katkıları ile yenilendi.
Cizre Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, kayyum atanan Cizre Belediyesi'nin katkıları ile yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yenilenen bakım merkezinin açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçe protokolü ve hastane çalışanları katıldı. Bakım merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakam Arıcan, burada bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:08 Kaynak: İHA
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