'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı' 14 Ekim'de gerçekleşecek - Son Dakika

'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı' 14 Ekim'de gerçekleşecek

13.10.2020 12:03
'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı' 14 Ekim'de gerçekleşecek, System.String[]

Koronavirüs hastalığı pandemi döneminde evde bakım hizmetleri olan palyatif bakımın önemi bir kez daha anlaşıldı.

Koronavirüs hastalığı pandemi döneminde evde bakım hizmetleri olan palyatif bakımın önemi bir kez daha anlaşıldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi'de bu noktadan yola çıkarak 'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı'nı düzenleyeceğini duyurdu. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen 'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı 14 Ekim Çarşamba günü online ortamda gerçekleştirilecek.

Çalıştay Eş Başkanı İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu çalıştayın önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Palyatif bakım nedir sorusunu cevaplayan Köşgeroğlu şunları söyledi:

"Palyatif bakım ciddi veya ilerleyici hastalığı olan kişilere ve yakınlarına tanı almasından itibaren tüm hastalık süreci boyunca verilen, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen tedavilerdir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; kanser gibi ağır bir hastalıkta hastalığın kendisi ve ciddi ağrılar, bulantı ve kusmalar, ishal, ödem, idrar ve böbrek sorunları, yaygın halsizlik, ruhsal sorunlar gibi hastalığın tedavisine bağlı ortaya çıkan yan etkilerin hastaya daha fazla zarar vermesini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar bütünüdür ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir."

"GENEL HALK SAĞLIĞI İÇİN PALYATİF BAKIM ÇOK ÖNEMLİ"

'Palyatif bakımın önemi pandemi döneminde daha da anlaşıldı' diyen Prof. Dr. Köşgeroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Palyatif bakım genel halk sağlığı için çok önemli ancak ülkemizdeki palyatif bakım çalışmalarının çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Biz de bu mevcut açıklığa dayanarak Palyatif Bakıma yönelik bir çalıştay yapma kararına vardık. Çalıştayımız 14 Ekim 2020 Çarşamba günü 10: 00-16: 30 saatleri arasında online ortamda 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. 16-17 arasında ise iki oturumda dünya da ve ülkemizde palyatif bakım yaklaşımları ve sorunları tartışılacaktır. Çalıştaya ait katılım linki üniversitemizin web sitesinde yayınlanacak. Çalıştay da alanında uzman akademisyenlerimiz tarafından palyatif bakım hizmetlerine yönelik mevcut durum, akademik değerlendirmeler, görüş ve öneriler içeren sunumlar yapılacak. Çalıştay sonrası rapor paylaşımı ve sunumlar e-kitap olarak hazırlanıp sunulacak."


'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı' 14 Ekim'de gerçekleşecek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı' 14 Ekim'de gerçekleşecek - Son Dakika

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