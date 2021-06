'Palyatif Bakım Yönetimi' eğitimi yapıldı - Son Dakika

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 'Palyatif Bakım Yönetimi Eğitimi' düzenledi. Ulusal ve uluslararası katılımlı eğitim, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ayşe Tanşu'nun koordinatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin giderek uzaması ve kronik-ölümcül hastalıkların artması nedeniyle palyatif bakıma olan gereksinim her geçen gün arttığını söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, "Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaşam boyu sürdürülebilir eğitim kapsamında, topluma katkı sunma misyonumuz çerçevesinde öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra toplumun her kesiminden her yaş grubuna yönelik önemli eğitimler veriyoruz. Burada amacımız öğrencilerimize eğitimler vererek kendilerini geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlamakken topluma da katkı sunmak" dedi.

Pandemi döneminde öğrencilere çevrimiçi eğitimler vermeye devam ettiklerini anlatan Daş, "Bunlardan biri de Palyatif Bakım Yönetimi Eğitimi oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konuya yönelik çalışma ve projeler artan bir ivme ile yürütülse de karşılanmamış palyatif bakım ihtiyacı bir sorun olarak devam etmekte. Palyatif bakım hizmetlerinin geliştirilmesinde geç kalınmaması, hospis hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınması, sağlık çalışanlarının farkındalıklarının arttırılması ve desteklerinin alınması önemli. Bu konular çerçevesinde öğrencilerimize değerli akademisyenlerimiz ve uluslararası konuşmacımız eğitimler verdi. Mezuniyet sonrası palyatif bakım ekibinin birer üyesi olacak öğrencilerimizi, nitelikli bir ekip üyesi olarak hazırlamak için Palyatif Bakım Yönetimi konusunda bilgi düzeylerini ölçmek, eğitim vermek ve farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz iki günlük eğitimimize yaklaşık 400 öğrencimiz katıldı" diye konuştu.

ULUSLARARASI KONUŞMACI YER ALDI

Eğitim içeriği ile ilgili de detaylı bilgi aktaran Serap Daş, "Eğitimimize diğer üniversitelerden akademisyenlerimiz ve uluslararası konuşmacımız yer aldı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz Özyaral dünyada ve Türkiye'de palyatif bakım süreçleri, güncel ve yeni yaklaşımlar hakkında bilimsel temelli bilgi paylaşımında bulunurken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Öğr. Gör. Ayşe Tanşu ise palyatif bakım kavramları, pediatri hastalarında palyatif yaklaşımlar ve spiritualite konu başlıklarında sunumlar paylaştı. Öğr. Gör. Yonca Yavuz Akçay, palyatif bakım ekibinin rol ve sorumlulukları, palyatif bakım hasta ve ailesinin eğitimi konusunda paylaşımlarda bulundu. Palyatif bakım sürecinin bir parçası olan "İlaç Yönetimi" hakkında ise Dr. Öğr. Üyesi Neda Taner "Palyatif Bakımda İlaç Yönetimi" başlıklı sunumu yaptı. "Palyatif Bakım Endikasyonları ve Disiplinler Arası İlişki" Prof. Dr. Adem Akçakaya tarafından anlatıldı. Prof. Dr. Gülbeyaz CAN, "Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi" başlıklı konuyu vaka üzerinden paylaşırken, uluslararası konuşmacımız Dr. Joette Elise Greenstein ise "Palyatif Bakım Hospis İlişkisi" üzerinde Amerika uygulamalarını sundu" ifadelerini kullandı.