Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti - Son Dakika

Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti

18 dakika önce

MERSİN'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi'nde palyatif hasta ve yakınları, düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depoladı.

Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti, System.String[]

MERSİN'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi'nde palyatif hasta ve yakınları, düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depoladı.

Mersin Şehir Hastanesi'nde, bir özel okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında palyatif hasta ve yakınları için konser düzenlendi. Proje kapsamında ilk olarak okul yönetimi ve öğrenciler tarafından hastaların yattığı katta oluşturulan kütüphaneye, hastaların okuması için kitaplar yerleştirildi. Ardından da öğretmen ve öğrenciler tarafından getirilen piyano kuruldu. Hasta ve yakınlarının yerlerini almasının ardından konser başladı. Ceren Halisçelik, Berka Karakulak, Eren Dağdelen adlı öğrenciler klasik müzik parçalarının bazı bölümlerini piyano eşliğinde, müzik öğretmeni Fethi Kerem Başaranoğlu da 'Yıldızların altında' ve 'Hatırla Sevgili' adlı eserleri kemanı ile seslendirdi. Meryem Çokay, tedavi gören eşi Mehmet Süleyman Çokay'ı kemanla çalınan 'Hatırla Sevgili' adlı eser sırasında dansa kaldırdı. Şarkının sonunda salonu dolduranlar Çokay çiftini alkışlayarak moral desteği verdi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, yaptığı konuşmada hasta ve hasta yakınları ile birlikte bir aile olduklarını belirterek, "Özellikle uzun vadeli hastalarımızın yattığı palyatif ünitemizde sizinle gerçekten aile oluyoruz. Hekim arkadaşlarımızı ve hemşire arkadaşlarımızı siz de ailelerinizin biri bireyi olarak kabul ediyorsunuz. Siz ne kadar güçlü ve moralli olursanız, baktığınız hastalarınız da o kadar güçlü ve moralli olur. Sizden isteğimiz, siz hayata tutunun ki baktığımız hastalarınız da hayata tutunsun. Lütfen tuttuğunuz o eller birbirinden ayrılmasın" dedi.

Etkinliğin sonunda Mehmet Süleyman Çokay, moral anlamında çok iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Hastaların bulunduğu bir yerde etkinlik yapılması çok daha faydalıdır, çok da güzel oldu. Etkinlikte eşimle de uzun aradan sonra ilk kez dans ettik. Bu etkinlik hastalar için harika oldu" diye konuştu.

Diğer hastalar da etkinliğin moral anlamında çok iyi geldiğini dile getirerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.


Şehir Hastanesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta
Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan adalet beklentisi Açıklaması

Son Dakika Haberleri
08:32 Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi - Son Dakika
08:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
08:31 Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Son Dakika
08:31 Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor - Son Dakika
08:31 Güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor - Son Dakika
08:26 Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 08:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]