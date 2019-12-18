Palyatif hastasına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Palyatif hastası kadına sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde yaklaşık bir aydır tedavi gören 71 yaşındaki Şükran Çorlu'ya, doğum günü programı düzenlenerek ilgi gördü.



Palyatif hastası Şükran Çorlu için, Palyatif Bakım Servisinde görevli sağlık personelleri ile hasta kadının eşi, Mevlüt Çorlu ile birlikte pasta kesen Şükran Çorlu'nun mutluluğu gözlerinden okundu.



Tedavi süreci hakkında bilgi veren Palyatif 1 Bakım Merkezi sorumlu hemşiresi Tülin Duman, "Araç içi trafik kazası sonucu Palyatif Bakım Merkezinde tedavisine başlanan hastamız Şükran Çorlu, merkezimize geldiğinde yatağa bağımlıydı, solunum yetmezliği ve beslenme bozukluğu şikayeti vardı. Yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin ardından şu anda durumu iyiye gitmektedir. Hastamızın şifa ile taburcu olması için gerekli tüm destekler hastanemiz tarafından yapılmaktadır" dedi.



Hasta yakını Muhammed Çorlu ise, "Devletimizden, hastanemizden, doktorlardan, hemşirelerden temizlik personellerinden Allah bin kere razı olsun. Burada aldığımız tedaviden çok memnun kaldık, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Böylesi bir doğum günü etkinliği düzenledikleri için Palyatif 1 servisi çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA