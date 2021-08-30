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Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi

30.08.2021 11:57

Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' aktiviteleri kapsamında sahne alan Pamela, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' aktiviteleri kapsamında sahne alan Pamela, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Pelitözü Gölpark Ampi Tiyatroda düzenlenen konsere izleyiciler yoğun ilgi gösterirken, Şarkıcı Pamela ise performansıyla büyük beğeni aldı. Konser öncesi Pamela'ya çiçek veren Belediye Başkanı Semih Şahin, sanatçıyı Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Pamela'yı Bilecik'te ağırladığımız için çok mutluyuz. Vatandaşlarımız da konsere büyük ilgi gösterdi. Pamela'nın enerjisi bizlere de enerji verdi. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konser programında katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise sanatçıya çiçek vererek, gösterdiği performans dolayısıyla teşekkür etti.Belediye Başkanı Semih Şahin'in Bilecik'e birçok yönden güzellikler yaşattığını kaydeden Milletvekili Tüzün, Başkan Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Pamela ise Bilecik'te olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, iki yıl önce de Bileciklilerle buluştuğunu ve bundan sonra da Bilecik'e gelmek istediğini söyledi.

Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi
Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi

Semih Şahin, Bilecik, Konser, Pamela, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamela, Bilecik'te hayranlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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