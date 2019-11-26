Son Dakika Haberleri: Pamela Spence: Bu şarkılar çıktığında kundaktaydınız
Son Dakika Magazin Pamela Spence: Bu şarkılar çıktığında kundaktaydınız - Son Dakika Magazin

Pamela Spence: Bu şarkılar çıktığında kundaktaydınız

6 saat önce

Eski hit şarkılarını da repertuvarına alan şarkıcı, kendisine eşlik eden coşkulu kalabalığa "Bu şarkıları büyük bir coşkuyla alkışlıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz ama bu şarkılar çıktığında siz kundaktaydınız!" diye seslendi.

Pamela Spence: Bu şarkılar çıktığında kundaktaydınız, System.String[]

Eski hit şarkılarını da repertuvarına alan şarkıcı, kendisine eşlik eden coşkulu kalabalığa "Bu şarkıları büyük bir coşkuyla alkışlıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz ama bu şarkılar çıktığında siz kundaktaydınız!" diye seslendi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
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