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Pamela Spence: Bu şarkılar çıktığında kundaktaydınız
6 saat önce
Eski hit şarkılarını da repertuvarına alan şarkıcı, kendisine eşlik eden coşkulu kalabalığa "Bu şarkıları büyük bir coşkuyla alkışlıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz ama bu şarkılar çıktığında siz kundaktaydınız!" diye seslendi.
Eski hit şarkılarını da repertuvarına alan şarkıcı, kendisine eşlik eden coşkulu kalabalığa "Bu şarkıları büyük bir coşkuyla alkışlıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz ama bu şarkılar çıktığında siz kundaktaydınız!" diye seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
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