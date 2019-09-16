Pamir: "ekonomideki toparlanma istihdama da yansıyacaktır"

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Pamir, Merkez Bankası tarafından geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrası gelecek dönem beklentilerinin yükselmesiyle ekonomideki toparlanmanın hızlanacağına işaret edildiğini ve bunun istihdama da yansıyacağına inandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde işsizliğin Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizliğin de aynı dönemde 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldiğini duyurdu. Açıklanan veriler sonrası Demirören Haber Ajansı'na, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Pamir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel olarak işsizlik verisi öncü bir veri değildir, dolayısıyla ilk dönemde Türkiye ekonomisi daralmış olduğundan bu verilerin çıkmış olması şaşırtıcı değil. "Merkez Bankası faiz indirimiyle birlikte gelecek çeyrek için beklentiler yüksek, yabancı yatırımcılar olsun, yerli yatırımcılar olsun Türk lirası varlıklarına ilgi gösteriyorlar. Bundan sonra ekonomindeki toparlanmanın hızlanacağına dair işaretler var. Bu tabii ki istihdama da yansıyacaktır.

"Bu hafta asıl önemli olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz rakamı olacak. Sadece Fed değil, herkes faiz açıklayacak. Buna paralel olarak da Merkez Bankamız tarafından yapılan faiz indiriminin ne kadar yeterli olup olmayacağı anlaşılacak. Bana sorarsanız son faiz indirimi olması beklenenden fazla oldu, Merkez Bankası'nın Fed ve diğer merkez bankalarının faiz kararlarını takip edip ekstra faiz indirim hakkını kullanması daha doğru olurdu. Şimdi ola ki bütün beklentiye rağmen Fed faiz indirmezse, o zaman bu durum doların daha da kuvvetlenmesine neden olabilir. Bu da tabi ki özellikle mevcut yabancı yatırımcı ilgisinin azalmasına yol açar. Fakat genel beklenti Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde olduğu için endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum."