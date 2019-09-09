Son Dakika Haberleri: Pamir: merkez bankası'ndan 2.0 puan faiz indirimi bekliyorum
Son Dakika Ekonomi Haber

Pamir: merkez bankası'ndan 2.0 puan faiz indirimi bekliyorum

6 dakika önce

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Pamir, Perşembe günü Merkez Bankası'ndan 2.0 puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.

Pamir: merkez bankası'ndan 2.0 puan faiz indirimi bekliyorum, System.String[]

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Pamir, Perşembe günü Merkez Bankası'ndan 2.0 puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.

Merkez Bankası tarafından Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi DHA'nın sorularını yanıtlayan Pamir, piyasadaki toparlanmaya paralel olarak Merkez Bankası'ndan bu ay faiz indirimi beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyorum, kurlardaki gevşeme ve enflasyon rakamları buna imkan verir hale geldi. Yurtdışında da özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında faiz indirimleri sinyalleri var.

"Yurtdışında 0.25 faiz indirilince biliyorsunuz bizde de faiz indirimi çarpan etkisiyle iki üç katı haline geliyor. Dolayısıyla yine 2.0-3.0 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum.

"Bence doğru olan şimdilik 2.0 puanlık faiz indirimin ardından bekleyip bir sonraki toplantıda tekrar faiz indirimini gözden geçirmek olur çünkü özellikle jeopolitik sorunlarda kurlarda zıplamalar meydana gelebilir, o zaman da enflasyona olumsuz yansıma sebebiyle işimiz zorlaşabilir.

"Piyasada özellikle inşaatta kıpırdanmalar görüyoruz. Bunun yanında yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye olan özellikle doğrudan yatırım kapsamında yatırımlarının arttığını görüyoruz, en azından görüşmeler ve bazı ön anlaşmalar yapılıyor.

"Bunlar sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı, bilemeyiz; ama, altı aydan önce durum hiç böyle değilken şimdi en azından açık bir şekilde talep görülüyor.

"Burada önemli olan diğer noktalar da bütün varlıklarımızın ucuzlaması ve Türkiye ekonomisinin dibi gördüğü ifadesi. Bu sebeple, bundan sonra daha da büyük bir problem görmüyorum.

"Satın alımlar gibi söz konusu anlaşmalar yapılırsa, bu da piyasaya bir moral verecektir. Ama bu noktada en büyük risk, Suriye'deki olaylar gibi jeopolitik gerilimler. Bunlar ekonominin işi değil tabi ki, ama bu tür olumsuz gelişmeleri de takip etmek gerekir.

"Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ekonomisinde de biraz yavaşlama olacağı zannediliyordu ve bizim ihracatımız kapsamında da bundan olumsuz etkilenmemiz bekleniyordu. AB büyümesi beklenenin üstünde oldu. Bizim asıl ticari ortağımız AB olduğu için oradaki iyileşme de tabi ki bize olumlu yansıdı."

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli
Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı 50 kilo veren oyuncu Akın Akınözü'nün değişimi herkesi şaşırttı Dalış yapan Gökçe Bahadır'ın bacaklarının su altındaki görüntüsü tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamir: merkez bankası'ndan 2.0 puan faiz indirimi bekliyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]