Pamucak Sahilinde Kum Zambakları Azalıyor

İZMİR'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki, nesli tehlike altındaki bir tür olan kum zambaklarının önceki yıllara oranla bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler nedeniyle önceki yıllara göre azaldığı bildirildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü , " İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi 'ne bir rapor sunacağız. Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes 'in ön bahçesi sayılan Pamucak sahillerindeki bu doğal değerin korunmasını isteyeceğiz" dedi.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bir grup dernek üyesi ile kum zambaklarının bulunduğu Pamucak sahili Küçük Menderes Deltası 'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde kum zambaklarının sayısında geçmiş yıllara göre azalma olduğu belirlenip, önlem alınması istendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizde kıyı kumullarında nadir yetişen kum zambaklarının, yoğun yapılaşma ve insan baskısıyla birçok bölgede giderek tükendiğine, nesli tehlikede olduğu için yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğuna dikkati çekip, batı Anadolu'da en yoğun görülen bu bölgede korunmaları için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.Pamucak sahilindeki kum zambaklarının, Küçük Menderes Deltası'nın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğin önemli türleri arasında yer aldığının altını çizen Sürücü, "Delta olmasının avantajıyla bölgede fazla yapılaşma olmasa da, günübirlik kullanım amacıyla alana gelen binlerce ziyaretçinin baskısı altında olan kum zambaklarının geleceği tehdit altındadır. Yapılan tespitlerde geçmiş yıllara oranla insan girişinin yoğun olduğu bölgelerde kum zambaklarının giderek azaldığı, insan baskısının olmadığı alanlarda da ise yayılım gösterdiği görüldü. Özellikle hafta sonları gelen binlerce ziyaretçi, belli bir denetim ve kontrol uygulanmadığı için aşırı bir çevre kirliliği yaratıyor. Kum zambakları eziliyor, koparılıyor ve yaşam alanları tahrip ediliyor. Bir otopark uygulaması olmadığından araçlar kumullara giriyor. Başta kum zambakları olmak üzere kumul bitkilerin yetiştiği yüzlerce yılda oluşan kum tepeleri özelliğini yitiriyor. Alandaki hassas ekosistemler dikkate alınmadan yapılan rotalar nedeniyle, yaz aylarında onlarca ATV aracı kıyı kumullarına girerek kum zambaklarına zarar veriyor" diyerek yaz sezonuna girmeden önlem alınması gerektiğini kaydetti.'DUYARLI BİRKAÇ KİŞİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR'Tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında, doğaya duyarlı bazı kişi ve kuruluşların çabalarının da takdir edilmesi gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Pamucak sahillerinde işletmecilik yapan Recep Fırat , kendi bölgesindeki kum zambaklarını duyarlılık içinde koruma altına almaya çalışıyor, her bitkinin etrafını koruma çitiyle çevirdi. ATV'lerin ezmesini önledi. Bölgede bulunan oteller de plajlarındaki kum zambakları etrafı koruma çitleriyle çevirerek, bilgilendirici panolar dikti. Bir peyzaj mimarı, tohumdan çoğaltıp, boş alanlara dikerek yayılmasını sağlamaya çalışıyor" diyerek bu çabaların yetersiz kaldığını, planlı bir koruma yapılması gerektiğini kaydetti.'YENİ BAŞKANLARDAN HASSASİYET BEKLENİYOR'Kum zambaklarının korunması, çevre bilincinin artırılması, çevre kirliliğinin ve insan baskısının önlenmesi, belirli kurallar, denetimler ve yaptırımların uygulanması için Pamucak sahillerinde bir yönetim planının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Sürücü, yeni seçilen belediye başkanlarından destek beklediklerini belirtti. Sürücü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne bir rapor sunacağız. Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes'in ön bahçesi sayılan Pamucak sahillerindeki bu doğal değerlerin korunmasını isteyeceğiz. Çevre duyarlılıklarını bildiğimiz, her iki yeni belediye başkanının bu konuya hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. Bitkinin çiçek açtığı dönemlerde kum zambakları festivalinin de yapılmasını önereceğiz. Böyle etkinlikler, nesli tehlike altında olan bu bitkinin tanıtılmasına, korunmasına ve turizme kazandırılmasına katkı yapacaktır" diye konuştu.- İzmir