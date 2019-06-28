Son Dakika Haberleri: Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı
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Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı

17 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından, Pamucak açıklarında hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 17 Togo, 8 Suriye, 8 Orta Afrika, 1 Mısır, 1 Kongo, 4 Irak ve 1 Gana uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Yunanistan, Kuşadası Körfezi, 3. Sayfa
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