Son Dakika Haberleri: Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından, Pamucak açıklarında hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 17 Togo, 8 Suriye, 8 Orta Afrika, 1 Mısır, 1 Kongo, 4 Irak ve 1 Gana uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Yunanistan, Kuşadası Körfezi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamucak'ta 40 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]