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PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR - Son Dakika

PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR

06.09.2021 14:33

DİYARBAKIR Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda 18 bin kişinin istihdam edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda 18 bin kişinin istihdam edildiği belirtildi. Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, tekstil kentte şu an 35 fabrikanın aktif çalıştığını ifade ederek, 2022 yılına kadar 70 fabrikanın bitirileceğini ve toplamda 30 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasını sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte gezen Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, tesksilcilerin 'pamuktan podyuma' sloganı ile yola çıktığını belirterek, 'Burada tarlardan alınan pamuğun işletmesinden, üretimine, paketlenmesine kadar tüm çalışmalar yapılıyor' dedi. 35 fabrikada toplamda 18 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Kaya, 2022 yılı sonuna kadar 70 fabrikanın aktif hale geleceğini ve istihdam edilenlerin sayısının 30 binleri bulacağını söyledi.

DİYARBAKIR'DA İPLİK, ÖRGÜ KUMAŞ VE KONFEKSİYON BÖLÜMLERİDE VAR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir özel tekstil kampüsünde üretim alanında ise iplik, örgü kumaş ve konfeksiyon bölümü de var. Örgüde aylık 2 bin 500 ton kumaş, iplikte aylık bin ton, konfeksiyon bölümünde ise aylık 1 milyon adet üretim yapılıyor. DTO Başkanı Kaya, tekstil kentte hazır hale getirilen ürünler, İspanya, Rusya, Avrupa hatta Dominik Cumhuriyeti'ne kadar gönderildiğini ifade etti. Kaya, 'Pandemi sürecinde fabrikalar üzerine düşen tüm koşulları yerine getirdi. Şu an çalışmalar sağlıklı koşulları dikkate alınarak yapılıyor. Diyarbakır ihracattaki payı 250 milyon dolar civarında. Bu rakamın arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Tekstil fabrikalarında tüm işçi alımlarında yüzde 50 kadın kotası uygulandığını dile getiren Kaya, 'Özellikle de konfeksiyon bölümünde bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Örneğin şu an konfeksiyon bölümünde çalışan 700 işçinin 500'ü kadınlardan oluşuyor. Kadınların yaşama, üretime katılması ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları açısından öncelikli tercihimizdir' dedi.

PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR
PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR
PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR
PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR

Mehmet Kaya, Diyarbakır, İstihdam, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAMUĞU PODYUMA HAZIR HALE GETİRİYORLAR - Son Dakika


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