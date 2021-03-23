Pamuk balyaları yola savruldu - Son Dakika

Pamuk balyaları yola savruldu

23.03.2021 11:58
Pamuk balyaları yola savruldu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pamuk balyası yüklü kamyondan düşerek yola savruldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pamuk balyası yüklü kamyondan düşerek yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan yüklediği pamuk balyalarını Şanlıurfa'ya nakleden Barış Kayhan idaresindeki 02 ABE 605 plakalı kamyondan yolun 12 kilometresinde viraja sert girdiği esnada pamuk balyaları yola savruldu.

Yola savrulan balyalar trafiğin aksamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden bölge trafik ekipleri kaza yerinin güvenliğini alarak trafiğin aksamaması için geçişleri tek şeritten sağladı. Kaza yerine gelen iş makinesiyle yola saçılan balyalar tekrar kamyona yüklendi. - ADIYAMAN

Pamuk balyaları yola savruldu
Pamuk balyaları yola savruldu

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pamuk balyaları yola savruldu - Son Dakika


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