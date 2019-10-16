Pamuk depolarında yangın

Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikası

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi,

Yangının kontrol altına alınması Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Yangında, depodaki pamuk zarar gördü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının pamuk deposunda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, bu yıl toplanan ve depoda muhafaza edilen pamuk yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.