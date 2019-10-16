Son Dakika Haberleri: Pamuk depolarında yangın
Son Dakika Güncel Pamuk depolarında yangın

Pamuk depolarında yangın

5 dakika önce

Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikası İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, Yangının kontrol altına alınması Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın Yangında, depodaki pamuk zarar gördüDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde,...

Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikası

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi,

Yangının kontrol altına alınması Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Yangında, depodaki pamuk zarar gördü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının pamuk deposunda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, bu yıl toplanan ve depoda muhafaza edilen pamuk yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Pamuk depolarında yangın

İtfaiye, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamuk depolarında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]