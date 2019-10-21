Son Dakika Haberleri: Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük
Son Dakika 3. Sayfa Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük

Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, pamuk fabrikasında çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangında büyük mücadele verdi.

Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, pamuk fabrikasında çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangında büyük mücadele verdi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Bergama ilçesindeki bir pamuk deposunda çıktı. Saat 21.00 sıralarında başlayan ve sebebi belirlenemeyen yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören çevredekiler, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine arazözler, tonaj araçlar ve endüstriyel yangınlara müdahale aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol etmekte oldukça zorlandı. Sabah saatlerine kadar süren yangında soğutma çalışmaları devam ederken korkutan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Bergama, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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