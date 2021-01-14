Pamuk diyarı Çukurova, Tekstilkent'e 2 yıl sonra kavuşacak

Bu yıl yapımına başlanarak 2023'te tamamlanması planlanan Tekstilkent ile pamuk diyarı Çukurova'da istihdam ve tekstil ürünlerinde ihracatın artırılması hedefleniyor.

Adana Ticaret Odası (ATO) bünyesinde tekstil, dokuma ve konfeksiyon imalatçıları, kumaş tacirleri, manifaturacılar ile giyim eşyası tacirleri ve tuhafiyecileri kapsayan meslek grubu üyeleri tarafından 4 yıl önce "Sınırlı Sorumlu Adana Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi" kuruldu.

Sektördeki tüm paydaşların bir arada olacağı bir sanayi sitesi oluşturmayı hedefleyen kooperatif, bu amaçla merkez Sarıçam ilçesinde yaklaşık 220 bin metrekaresi kapalı olacak 457 bin metrekare alanda Tekstilkent kurulması için çalışmalara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına arsanın bedeliyle ilgili ödemeleri tamamlanan Tekstilkent'in Valilik, Adana Büyükşehir ve Sarıçam belediyeleri tarafından imar çalışmaları yapıldı.

Tüm hukuki prosedürlerin tamamlandığı Tekstilkent için üç ay önce üye kaydına başlandı. Yaklaşık 125 tekstil firması bulunması planlanan Tekstilkent için halihazırda 80 üyeye ulaşıldı.

Bu yıl inşaatına başlanacak Tekstilkent'in 2023 yılında açılması hedefleniyor.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Tekstilkent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu, AA muhabirine, sektörde İtalya gibi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden (KOBİ) başlayıp büyük sanayiye ulaşan ülkelerde bu tarz kümelenme çalışmalarının ciddi faydalar sağladığını belirtti.

Adana'nın tekstilde büyük bir geçmişi olmasına rağmen bugün Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar haricindeki KOBİ'lerin üretime uygun olmayan yerlerde çok dağınık olarak konuşlandığını ifade eden Zaimoğlu, bu işletmelerin bulundukları yerler itibarıyla kendilerine, şehre, sektöre ve ihracata çok da faydası bulunmadığını kaydetti.

Bu firmaların tamamını, mümkün değilse bir kısmını bir kümelenme alanı içinde bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Zaimoğlu, "Tekstilkent'in sektörümüzün tüm unsurlarını bir araya getirmesiyle oluşacak kümelenmeyle sektöre sinerji kazandırılacak. Birbirini tamamlayıcı üretim yapan tüm işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla verimlilik ve karlılık artacak." dedi.

Zaimoğlu, yaklaşık 125 iş yeri olması planlanan Tekstilkent'te üç ayda 80 iş yeri satışının yapılmış olmasının Adanalı tekstilcilerin sektöre ve kendilerine duydukları güveni gösterdiğini belirterek, birkaç ay içinde sitedeki tüm iş yerlerinin satılmasını beklediklerini ifade etti.

İstihdam ve ihracat

Zaimoğlu, tekstilin emek yoğun bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Sektörün bu yönüyle işsizliğin azalmasına çok ciddi katkıları olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, "Kurmayı planladığımız Tekstilkent ile yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlamayı, iç pazara üretim yapan tekstilcileri ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bağımsız işletmelerin ihracat için yurt dışı firmaların talep ettikleri fiziksel şartların tamamını karşılamada zorluk çektiğine değinen Zaimoğlu, Tekstilkent'in, bu şartların tamamını yerine getiren iş yerleri aracılığıyla KOBİ'lerin ihracatta ellerini kolaylaştıracağını bildirdi.

Zaimoğlu, "Tekstilkent, bünyesindeki firmalara Avrupa standartlarında bir iş yeri kazandırmanın yanı sıra oradaki firmaların ihracatla alakalı becerilerini geliştirmek, ihracat yapmayan firmaları ihracat yapar hale getirmek adına yönetim ofisiyle de çok ciddi imkanlar sağlamayı planlıyor." diye konuştu.

Tekstilkent, Adana'yı hazır giyimde cazibe merkezi yapacak

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da Adana için değer katacak üretim merkezlerinden birinin Tekstilkent olduğunu belirtti.

Türkiye'nin istihdam ve ihracatta en önde gelen sektörleri arasında yer alan tekstil ve konfeksiyon sektörünün imalat sanayisi toplam istihdamının yüzde 25'inden fazlasını oluşturduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Sektörün kilogram başına ihracat değeri de Türkiye ortalamasının çok üzerindedir." ifadesini kullandı.

Yörenin pamuktan aldığı güçle tekstil sektöründe önemli bir konuma ulaştığını, Tekstilkent'in, bu potansiyelin konfeksiyon sektörüne aktarılması ve markalı katma değerli konfeksiyon üretiminin gerçekleştirilmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Kıvanç, şunları kaydetti:

"Tekstilkent, şehrin hazır giyim konusunda cazibe merkezi olması noktasında önemli bir işlev görecektir. Tekstil sektörünün büyümesi, Adana ekonomisinin gelişmesine ve bölgemizdeki işsizlik oranının azalmasına da katkı sunacağı gibi bölgemiz için önemli bir ihracat kaynağı olacaktır. Bugün Adana, üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar atan bir kent konumunda. Sitenin tamamlanmasıyla sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."