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Pamuk fabrikasında yangın

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı.


İddiaya göre, Yenice Mahallesi'nde bulunan fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlere ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi.


Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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