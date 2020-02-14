Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2) - Son Dakika

Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2)

6 saat önce

35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı.

Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2), System.String[]

35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, yaklaşık 10 bin ton pamuk balyasının yandığını söyledi. Pamuk balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının henüz söndürelemediğini belriten Sarraf, "Çok sayıda arazöz ile müdahale ettiğimiz yangın şu an çökme aşamasına geldi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni balyaların içten içe yanması. Dikkat ettiğimiz şey, yangının diğer noktalara sıçramaması. Büyük ölçüde kontrol altına aldık. İçten içe sönmesini bekliyoruz" dedi.


İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü
Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]