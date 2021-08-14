Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

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