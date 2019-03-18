Son Dakika Haberleri: Pamuk Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Pamuk Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

33 dakika önce

Pamuk geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıIĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolu kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.

Pamuk geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

IĞDIR - Iğdır- Doğubayazıt karayolu kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.
Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 21. kilometresi Pamuk Geçidi mevkinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması yaparak, yolda kalan tır ve araçlar için çalışma başlattı. Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar ve tipiden dolayı jandarma ekipleri önlem alarak araçların geçişine izin vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Iğdır, Kar, Yerel
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