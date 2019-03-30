Son Dakika Haberleri: Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis

Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis

30 dakika önce

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis, System.String[]
Iğdır- Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 25. kilometresi Pamuk Geçidi mevkinde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda yoğun kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Kar, Iğdır, Güncel
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