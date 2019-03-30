Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis
30 dakika önce
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Iğdır- Doğubayazıt
karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 25. kilometresi Pamuk Geçidi mevkinde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda yoğun kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
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