Son Dakika Haberleri: Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis

Pamuk Geçidi'nde Yoğun Sis

1 saat önce

Pamuk Geçidi'nde yoğun sis IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Pamuk Geçidi'nde yoğun sis

IĞDIR - Iğdır- Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 25. kilometresi Pamuk Geçidi mevkinde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda yoğun kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Iğdır, Kar, Yerel
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