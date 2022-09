Çukurova ve Şanlıurfa'da Pamuk Hasadı Başladı, Ancak Fiyat Hala Açıklanmadı.

DİLAN KUTLU

Pamuk hasadının başladığı Şanlıurfa ve Adana'da üreticiler, ÇUKOBİRLİK'in açıklayacağı fiyatı bekliyor. Geçen yıl pamuğun kilosunu 10 TL'ye satan üreticiler, maliyetlerinin artması nedeniyle bu yıl fiyatın 35-30 TL bandında olması gerektiğini dile getiriyor. Adanalı üretici, "Bundan 10 yıl önce Çukurova'da nereye baksan her taraf bembeyaz pamuktu. Şu an ekim alanları çok azaldığından Uzakdoğu ülkelerinden bile pamuk ithal eder hale geldik" derken; Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, pamukta kilogram başına destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk üretiminin yüzde 50'sini oluşturan Güney Anadolu Bölgesi'nde hasat başladı, ancak henüz alım fiyatı açıklanmadı. Tekstil, ilaç sanayisi, gıda gibi birçok alanda kullanılan pamuğun ekim alanları da yıllara göre azalırken; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son 5 yılki verilerine göre Türkiye'nin beyaz altını pamukta ithalat ve ihracat rakamlarının aynı olması dikkat çekiyor. Bakanlık pamuğa verdiği desteği ise son 5 yıl içinde sadece 471 kuruş artırdı.

Ekim ve hasat sürecinde çok fazla emek harcanan pamukta üreticiler, emeklerinin karşılığını almak istiyor. Adana ve Şanlıuarfalı üretici ve ziraat odası başkanları beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

Seyhanlı pamuk üreticisi Abdullah Akgün: Bundan 10 yıl önce Çukurova'da nereye baksan her taraf her taraf bembeyaz pamuktu. Beyaz altın diyorlar. Ama şu an ekim alanları çok azaldığından Uzakdoğu ülkelerinden bile pamuk ithal eder hale geldik. Bunun için bir an önce önlem alınması lazım. Çiftçilerimiz pamuk ekmek istiyor ancak girdiler çok yüksek oluyor satışın da fiyatı çok düşük olduğunda zarar ediyor. O nedenle pamuktan uzaklaşıyorlar. Yöneticilerden ricamız bunu bir an önce ihraç eder hale getirip ülkemize belli ölçüde döviz sağlamasını rica ediyoruz.

"TARIM BAKANIMIZ ACİL ÇARE BULSUN"

Adanalı pamuk üreticisi Veli Altınyüzük: Adana'nın beyaz altınının hasadı başlamış ama hasatta fiyat yok. Girdiler almış başını gitmiş, muhatap bulamıyoruz, malımızı satamıyoruz. Çiftçi bitiyor. Bir dönüme 25 litre mazot yakıyoruz. Mazotun litresi 28 liralara çıkmış. Pamuk geçen yıl muhatap bulunuyordu ama bu sene satışlarımız durdu. Hasat başladı, Tarım Bakanı'mıza sesleniyorum, buna acilen çare bulsun.

Şanlıurfa Hilvan'da pamuk üreticisi Abdulbaki Oğur: Pamukta geçen sene 10 bin liradan sattığımız fiyatı bugün 15-16 bin liradan alıyorlar. Girdi fiyatlarımız yüzde 400 artması, pamuk fiyatlarımızın artmamasından dolayı büyük zararlarımız oldu. Enerji fiyatlarında çok yükseliş oldu ama bizim pamuk geçen seneye göre yüzde 300 bile artmış olsaydı bugünkü fiyatın en az 30 bin lira olması lazım ki zarar etmeyelim. Atatürk Barajı yanı başımızdayken biz yeraltı sularını kullanıyoruz ve yeraltı suyumuz da kalmadı artık. Hilvan'ın bütün arazileri kuruyor. 25 yıldır baraj yapılmış ama Hilvan'a baraj suyu verilmedi.

"450 BİN DEKAR OLAN PAMUK EKİM ALANI 285 BİN DEKARLARA GERİLEDİ"

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen: Pamuk sadece bir tarım ürünü değil. Pamuk yan sanayisine sağladığı katma değerle gerek ülke sanayisine kattığı değerle tam anlamıyla sanayi ürünü. Sadece tarım ürünü değil. Ancak maalesef geldiğimiz noktada ekim alanları giderek azalıyor. 2018 yılında yaklaşık 450 bin dekar olan pamuk ekim alanı bu yıl 285 bin dekarlara kadar gerilemiş durumda. Bu ürünün üretimini devamının sağlanması gerekiyor. Tarım Bakanlığı gerek mazotta gerek gübrede dekar destekleme rakamlarını arttırdı ancak günümüzde mazotun ve gübrenin 6 kat arttığını hesap edecek olursak, bu artışın yeterli olmadığı kanısındayız. Dünya borsalarına bağlı bir ürün. Fiyatların kontrol edilmesi ve fiyatların dışında kilogram bazında desteklenmesi gereken bir ürün.

"TARIM BAKANI BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Bizi hayal kırıklığına uğratan Tarım Bakanlığı'nın açıklamasında geçtiğimiz yıl 1.1 TL'den destek verilirken bu destek miktarı yine aynı bırakıldı. Bunun acilen yükseltilmesi gerekiyor. Mevcut piyasa fiyatlarında bir karışıklık var. Üretici halihazırda bu yıl için ürünün kaç TL'den satacağını bilemiyor. Bunu çözmek lazım. Siyasi otoritenin mutlak surette devreye girmesi lazım.

"PAMUK ALIM FİYATLARININ 25 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKİYOR"

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar: Bu yıl Şanlıurfa olarak pamuk sezonun sonuna doğru geldik. Bazı bölgelerimizde elektrik sıkıntısı yaşandı. Bazı bölgelerimizde girdilerin yüksekliğinden dolayı çiftçilerimiz yeterli gübreyi veremedi. Bu yıl pamukta Urfa güzel bir sezon geçirdi. İyi bir rekolte bekliyoruz ama bu rekoltenin iyi olması yetmiyor bize. Geçmiş yıllardan bu zaman kadar girdileri hesapladığımız zaman bu yıl pamuk fiyatının 16 TL'ye kadar gerilemiş olması çiftçilerimizi düşündürmektedir. Çiftçilerimizin 'kazandık' diyebilmeleri için her yıl ÇUKOBİRLİK tarafından açıklanan pamuk alım fiyatlarının 25 liranın üzerine çıkması gerekiyor."