Pamuk: "Hizmet Götürmedik Mahalle Bırakmayacağız"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçede bulunan mahallelerin alt yapı eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Akdeniz'de el değmedik sokak, hizmet görmedik mahalle bırakmayacağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçede bulunan mahallelerin alt yapı eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Akdeniz'de el değmedik sokak, hizmet görmedik mahalle bırakmayacağız" dedi.



Akdeniz Belediyesi, kentte yağmurların durmasıyla birlikte ilçenin farklı mahallelerinde asfalt kaplama, kaldırım, karo ve kilitli parke taşı serimi, arazi yollarında yenileme ve onarım çalışmalarına tekrar başladı. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dikilitaş Mahallesi'nin sokaklarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Civanyaylağı, Bekirde, Nusratiye, Hal ve Evren mahallelerinde de asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden ekipler, hizmet ve çalışmalar sonunda 6 mahalleye toplamda 30 bin ton asfalt döküleceğini bildirdi.



"El değmedik sokak bırakmayacağız"



Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bütün çaba ve mücadelemiz, mahallelerimizin altyapı eksikliklerini tamamlamak ve vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetleri anlamında yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir. Çünkü göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak, talep ve şikayetlerini çözmek, görev ve sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağımıza söz verdik. Bu amaçla, Akdeniz sakinlerinin yaşamını güzelleştirip kolaylaştırmanın, ihtiyaç duydukları hizmet ve çalışmaları hakkaniyetli, eksiksiz ve zamanında ulaştırmanın yoğun gayreti içindeyiz" dedi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz

Vatan Partisi, HDP'nin Kapatılması İçin Başsavcılığa Başvuru Yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar