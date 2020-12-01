Pamuk kıymete binince, makineden arta kalanlar da toplanmaya başladı

Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da pamuğun para etmesiyle birlikte eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı. Makineli hasattan arta kalan pamuklar, günlerini değerlendirmek ve ekmek parası kazanmak isteyenler tarafından başak olarak toplanmaya başladı.

Aydın'ın Koçarlı ve Söke ovalarında pamuk hasadı sonrası, makinelerden arta kalan ve sonradan açan pamuk kozalakları dar gelirliler için ayrı bir ekmek kapısı oldu. Pamuk fiyatlarının düşük olduğu yıllarda emeği karşılamadığı gerekçesi ile toplanmadan bırakılan makine artığı pamuklar, bu yıl 'başak' geleneği kapsamında toplanıyor. Kilogram başına üreticinin tarlada bıraktığı pamukları tarla sahibinden izin alarak toplayıp tarladan geldiği gibi kilosunu 1 lira 80 kuruşa satarak insanların ekmek parası kazandığını belirten Nihal Ayyıldız, "Pandemi nedeniyle evden çıkamayan pek çok kişi gününü tarlalarda pamuk başağı toplayarak geçiriyor. Bu sayede hem insanlar para kazanıyor, hem de toprak altına girecek olan artık pamuklar ekonomiye kazandırılmış oluyor" diyerek başak toplanmasına izin veren tarla sahiplerine teşekkür etti. - AYDIN