Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı

Adana'da bir kadın, pamuk şeker satmak isteyen çocuğu lokantaya götürerek yemek ısmarladı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yürüyen genç kadın, yanına gelerek pamuk şeker satmak isteyen çocuğu bulvardaki bir lokantaya götürdü.

Çocukla aynı masaya oturan genç kadın, çocuğa yemek ısmarlayarak sohbet etti. Çocuğa cep telefonundan çizgi film de izlettiren kadın, daha sonra hesabı ödeyerek çocukla lokantadan ayrıldı.