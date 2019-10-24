Son Dakika Haberleri: Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı
Son Dakika Güncel Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı

Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı

42 dakika önce

Adana'da bir kadın, pamuk şeker satmak isteyen çocuğu lokantaya götürerek yemek ısmarladı.

Adana'da bir kadın, pamuk şeker satmak isteyen çocuğu lokantaya götürerek yemek ısmarladı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yürüyen genç kadın, yanına gelerek pamuk şeker satmak isteyen çocuğu bulvardaki bir lokantaya götürdü.

Çocukla aynı masaya oturan genç kadın, çocuğa yemek ısmarlayarak sohbet etti. Çocuğa cep telefonundan çizgi film de izlettiren kadın, daha sonra hesabı ödeyerek çocukla lokantadan ayrıldı.

Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:53 Kaynak: AA
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