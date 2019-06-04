Son Dakika Haberleri: Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu Konseri mest etti
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Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu Konseri mest etti

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde öğrenciler tarafından iftar öncesi düzenlenen konser büyük beğeni ile izlendi.

Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu Konseri mest etti, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde öğrenciler tarafından iftar öncesi düzenlenen konser büyük beğeni ile izlendi. Öğrencilerden oluşan Aydın'ın ilk ve tek ritm grubu olma özelliği taşıyan Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu, il sınırlarını aşan ünüyle de dikkat çekiyor.

Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi yakınlarında bulunan Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki ilçenin en büyük alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen konseri alışveriş yapmaya gelen yüzlerce vatandaş izledi. Yaklaşık dört yıl önce Kuyucak İlçesine Bağlı Pamukören Ortaokulu Öğrencilerinden kurulan Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu, bir saat süren sahne performanslarıyla alışveriş merkezine gelen vatandaşları ve çocukları doyasıya eğlendirdi. Yediden yetmişe herkesin ritm tuttuğu ve şarkılara eşik ettiği etkinlik büyük beğeni gördü.

Aydın'da ilk ve tek ritm grubu olduklarını ifade eden Müzik Öğretmeni Gonca Topkaç, "Dört yıldır okulumuzda ritm grubu ve korosunu çalıştırmaktayım. Her yıl Eğitim Öğretim yılı başından sonuna kadar her türlü il içi ve il dışı etkinlikte konserler veriyoruz. Grubumuzda darbuka başta olmak üzere çok sayıda ritm saz ve enstrümanımız mevcut" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
İsabeyli, Nazilli, Aydın, Güncel
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