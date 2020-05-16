Pamuk tarlaları kaba yem üretimiyle de ekonomiye değer katıyor - Son Dakika

Pamuk tarlaları kaba yem üretimiyle de ekonomiye değer katıyor

Şanlıurfa'da, pamuk hasadının ardından boş kalan arazilerin değerlendirilmesi ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen projeyle 300 dekar alanda kaliteli kaba yem üretilmeye başlandı.

Pamuk tarlaları kaba yem üretimiyle de ekonomiye değer katıyor, System.String[]

Şanlıurfa'da, pamuk hasadının ardından boş kalan arazilerin değerlendirilmesi ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen projeyle 300 dekar alanda kaliteli kaba yem üretilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan kaba yem üretiminin sağlanması amacıyla pilot il olarak seçilen Şanlıurfa'da 2 yıl önce "Kaliteli Kaba Yem Üretimi Projesi" uygulamaya kondu.

Türkiye'deki pamuğun yüzde 45'inin üretildiği kentte hasadın ardından kasım-mayıs döneminde boş bırakılan sulu tarım arazilerine proje kapsamında ekim yapıldı.

Kaliteli kaba yem üretimini teşvik etmek amacıyla fiğ, yem bezelyesi, arpa ve tritikale ekimi yapılan arazilerden yüksek verim sağlandı.

İlk yıl deneme amaçlı 20 bin dekar alanda uygulanan proje, üreticilerin yüksek ilgisi sonucunda daha geniş alanlara yayıldı.

300 bin dekardan fazla alanda üretim

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sulu tarım yapılan arazilerin büyük bölümünde pamuk ekiminin yapıldığını ve hasadın ardından tarlaların yaklaşık 5-6 ay boş kaldığını söyledi.

Projeyle, boş bırakılan arazilerin yem bitkisi üretimi için değerlendirilmeye başlandığını anlatan Çakmaklı, "Yaklaşık yılın yarısı olan süreyi yem bitkisinin üretilmesine kazandırdık. Aynı zamanda da projeyle ulusal düzeyde de bir üretim gerçekleşmiş oldu." dedi.

Çakmaklı, üreticilerin de gösterdiği ilgi sayesinde projenin yükselen bir grafik çizdiğini vurgulayarak, "İlk yıl deneme amaçlı 20 bin dekarla başladık, geçen yıl 40 bin dekarın üzerine çıktı. Bu yıl da 300 bin dekardan fazla alanda kaliteli kaba yem üretimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu rakamı katlayarak bütün pamuk alanlarımızda kaliteli kaba yem üretimi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'da yılda ortlama 2 milyon dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Bu 2 milyon dekar alanın yüzde 70-80'inde kaliteli kaba yem üretilmesini hedefliyoruz. Tüm pamuk alanlarında ekim gerçekleştirebilirsek ülkemizde üretilen kaba yemin yüzde 30'unu Şanlıurfa'dan üretmeyi başarmış olacağız. Hayvancılıkta da öne çıkan sayılı illerden bir tanesiyiz. Bu projeyle hayvancılığın daha fazla gelişmesini sağlayacağız."

Çakmaklı, kaliteli kaba yem üreticilerine destekleme de sağlandığını, böylece çiftçilerin aynı yıl içerisinde hem pamuk hem de kaliteli kaba yem desteğinden faydalandığını belirtti.

Kaliteli kaba yemle hayvanların süt verimi arttı

Hayvancılıkta en fazla girdi maliyetinin yem olduğuna dikkati çeken Çakmaklı, kaliteli kaba yem üretimi sayesinde hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlanacağını dile getirdi.

Çakmaklı, kentte hayvancılıkla uğraşanların projeye ilgi gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz en büyük girdi maliyeti olan yem ihtiyaçlarını kaliteli kaba yem üreterek gideriyorlar. Üreticiler, kaliteli kaba yemle hayvanları besledikten bu yana hayvan başına 21-22 kilogram olan süt üretiminin 27-28 kilograma çıktığını söylediler. Bu yem bitkisiyle birlikte hayvanlarda yüzde 20 süt verimi artışı söz konusu. Bu da kaliteli kaba yemin protein değerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Hayvancılıkta ana girdinin yüzde 70'i yem girdisidir, siz yeminizi kendiniz ürettiğiniz zaman işletmenizde sürdürülebilirliği sağlamış olursunuz."

"Süt veriminde artış sağladık"

Yem bitkisi üreticilerinden Abdurrahman Saçaklı da hem tarım hem de hayvancılıkla uğraştığını aktardı.

Hayvancılık yaptığı için kaliteli kaba yemi kendisinin ürettiğini anlatan Saçaklı, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 bin dönüm alanda yem bitkisi ekimi yaptım. Şu anda da hasadını gerçekleştiriyoruz. Yem bitkisi ekimini ilk yaptığımda 400 hayvanım vardı, şu anda hayvan sayısını 600'e çıkardım. Kaliteli kaba yem hayvanlarımız için bulunmaz bir besin, hayvanlarımız büyük bir iştahla tüketiyor. Bu yemi kullanmaya başladığımızdan beri süt veriminde artış sağladık. Sadece boş bıraktığımız arazileri değerlendirerek hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum."

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamuk tarlaları kaba yem üretimiyle de ekonomiye değer katıyor - Son Dakika Ekonomi

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