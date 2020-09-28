Pamuk tarlalarının arasında "süs balığı" yetiştiriyor - HATAY - Son Dakika

Pamuk tarlalarının arasında "süs balığı" yetiştiriyor - HATAY

Hataylı girişimci Galip Biçer, Amik Ovası'nın verimli topraklarında kurduğu süs balığı üretim çiftliğinde yetiştirdiği balıkları, Türkiye'nin birçok ilindeki petshoplara pazarlıyor.

Hataylı girişimci Galip Biçer, Amik Ovası'nın verimli topraklarında kurduğu süs balığı üretim çiftliğinde yetiştirdiği balıkları, Türkiye'nin birçok ilindeki petshoplara pazarlıyor.

Yıllardır petshop işletmeciliği yapan 54 yaşındaki Biçer, süs balıklarına olan ilgisi dolayısıyla yaklaşık 5 yıl önce Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yer alan pamuk tarlalarının ortasındaki 13 dönümlük arazide süs balığı yetiştirmeye karar verdi.

Daha önce nar yetiştirilen tarlada, binbir emekle kurduğu tesiste çeşitli renklerde Japon balığı ile vatoz yetiştirmeye başlayan Biçer, yumurtlamasından olgunluğa eriştiği döneme kadarki yaklaşık 8 aylık sürede balıklara özenle gibi bakıyor.

Tarladaki havuzlarda yetiştirilen balıkların tanesini 1,5 ila 25 liradan iç piyasaya pazarlayan Biçer, iç piyasadaki süs balığı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Girişimci Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce açtığı tesisin çok meşakkatli kurulduğunu ancak sonuçlarının da güzel olduğunu söyledi.

Ovada kurdukları tesisin balık yetiştiriciliği için çok elverişli bir yer olduğunu belirten Biçer, "Amik Ovası'nın ortasında böyle bir tesisi yaptık, insanlar görünce çok şaşırıyor. Pamuk tarlalarının arasındaki bu tesis gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor. Amik Ovası dünyanın en bereketli ovası, burada neyi üretmek isterseniz üretebilirsiniz ancak sadece pamuk, mısır değil, balık için de en uygun araziye ve iklime sahip bir yerdir, biz de o yüzden burada tesisi kurduk. İşimiz çok zahmetli ancak çok severek yapıyorum, günümün tamamı burada geçiyor, tek tek onları besliyor ve bakımlarını yapıyoruz. Hem zor hem de eğlenceli bir işimiz var." diye konuştu.

Pazar sıkıntısı yaşamıyor

Şubat ayında üretim sezonunun başladığını ve nisanda yumurtlayan balıklarını eylül-ekim aylarında satılacak duruma getirdiklerini anlatan Biçer, bir sezon içinde ellerindeki tüm balıkları satabildiğini söyledi.

Hiçbir zaman pazar sıkıntısı yaşamadığını belirten Biçer, şöyle konuştu:

"Kapasitemiz olan yıllık 200 bin balığı burada yetiştiriyoruz. Bundan da yıllık ortalama 300 ila 350 bin lira arası kazanıyoruz. Üretimlerimiz iç piyasada tüketiliyor. Van'dan İstanbul'a kadar Türkiye'nin her tarafına süs balığı satıyoruz. Ancak bu işi bilmezseniz bayağı zarar ederseniz çünkü masrafı çok, en ufak bir hata bütün balığı öldürür. Bakımı bir bebeğinkinden zor, bebek acıktığında ağlar bunlar ağlamayı bilmez. Balıkların ne zaman acıktığını bilmek zorundasınız. Benim pazar sıkıntım yok, ihracata yönelik hedeflerim var ancak şu anda iç piyasaya ancak yetişebiliyoruz. İleride tesisi daha da büyütüp dışarıya da pazarlamayı düşünüyorum."

Biçer, zaman zaman sezon sonuna doğru elindeki tüm ürünleri tükettiğini ve ihtiyacı karşılayabilmek için başka yerlerden ürün aldığını da sözlerine ekledi.

Pamuk tarlalarının arasında süs balığı yetiştiriyor - HATAY
Pamuk tarlalarının arasında süs balığı yetiştiriyor - HATAY
Pamuk tarlalarının arasında süs balığı yetiştiriyor - HATAY
Pamuk tarlalarının arasında süs balığı yetiştiriyor - HATAY

Amik Ovası, Türkiye, Antakya, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamuk tarlalarının arasında 'süs balığı' yetiştiriyor - HATAY - Son Dakika

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