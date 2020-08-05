Pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştiren çiftçi tutuklandı - Son Dakika

Pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştiren çiftçi tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, pamuk tarlasında 400 kök Hint keneviri yetiştiren E.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, pamuk tarlasında 400 kök Hint keneviri yetiştiren E.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Mezarlık Altı mevkisindeki pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, pamukların arasında 400 kök Hint keneviri ele geçirdi.Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken çiftçi E.U., gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:30

Kaynak: DHA

Son Dakika

Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu

Beyrut'taki patlamada enkaz altında kalan çocuk, 27 saat sonra kurtarıldı

Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı

Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi

Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi

Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu

Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim

Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti

Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı

Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti