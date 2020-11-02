Pamuk'un kırılan bacağı tedavi edildi - Son Dakika

OSMANİYE'de hayvansever tarafından beslenen 'Pamuk' isimli sokak kedisinin kırık olan bacağı tedavi edildi. Veteriner hekim tarafından yaklaşık 45 dakika süren başarılı operasyonun ardından deri bütünlüğünü 18 dikişle kapatılan kedi, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.İnşaat mühendisi İlhan Karataş, sokakta düzenli olarak besleme yaptığı bir gün, ismini 'pamuk' koyduğu kedinin topallayarak yürüdüğünü fark etti. Kediyi tedavisi için alıp ilk olarak serbest veteriner hekime götürdüğünü söyleyen Karataş, Çekilen röntgen filminde sol arka bacağının kırık olduğunu gördük. İnternetten yaptığımız araştırmalarla sahipsiz sokak hayvanlarına kırık operasyonunu bölgemizde sadece HAYTAP'ın yaptığını öğrendik. HAYTAP Tedavi Sistemi'nden yardım istedik. Burada şifa arıyoruz. Ameliyatını gerçekleştirdik. HAYTAP'a teşekkür ederiz dedi.HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 2 yaşındaki erkek kedinin sol arka diz ekleminde femur kemiğinin boyun kısmında kırık şekillenmiş olarak kendilerine getirildiğini belirterek, Itramedüller pin tekniği ile kemik uçlarını karşılıklı olarak sabitledik. 45 dakika süren başarılı operasyonumuzda deri bütünlüğünü 18 dikişle tamamladık. Antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlarını yaptık. Tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra içindeki pini sökmeyi planlıyoruz. HAYTAP'la yeni adımlar atmasını umut ediyoruz diye konuştu.

Ameliyatın ardından bakımları hayvansever İlhan Karataş tarafından yapılan kedinin kısa sürede yürümeye başladığı ve sağlıklı olduğu görüldü.