Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor - Son Dakika
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Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor

23 dakika önce

Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor 600 bin dönüm alanda Pamuk ekimi yapılan Aydın'da üreticiler 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi.

Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor

AYDIN - 600 bin dönüm alanda Pamuk ekimi yapılan Aydın'da üreticiler 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek günlerini kutladı, hediyeler verdi.

Pamuk üreticilerini tarlada ziyaret eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, pamuk üreticilerinin 2019 yılı pamuk primlerinin bir an önce hesaplarına yatırılmasını ve pamukta devletin alım yapması gerektiğini ifade etti. Başkan Kendirlioğlu ile görüşen pamuk üreticileri Nisan ayında ödemesi yapılması gereken prim desteklerinin halen yatmadığını, bayram öncesi primlerin yatması ile çifte bayram yaşamak istediklerini ifade etti. Ayrıca 5 ay sonra başlayacak olan hasat sezonu öncesi herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için devletin pamuğa alım garantisi vermesi gerektiğini belirttiler.

Tarlada çalışan çiftçilerin yanına giderek onların bugününü kutlamak istediklerini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Özellikle sahada olan pamuk çiftçimizin yanına geldik. Bugünlerde salgın hastalıktan dolayı borsamız kapalı yeni açılacak. Pamukta fiyatlar dip yapmıştı. Pamuk çiftçilerimiz bugünlerde ekim işlemlerine devam ediyor. Tabi hasada takriben daha 5 ay var. Eylül sonu Ekim başı gibi biz pamuk hasadını yaparız. Bu zaman zarfında da bu salgın belasından kurtuluruz diye düşünüyorum. Yine piyasalar açılır, biz de ürünümüzü çok rahat satabiliriz. Ama biz bu tür ürünlerin biz devlet garantisi altında alım yapılmasını bekliyoruz. Hasat dönemine gelindiğinde eyvah dememek için tedbirlerimizi alalım, yetkililere bu şekilde sesleniyorum. İncir'de fındık'ta devlet alımı yapıldıysa, pamukta da devlet alımı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan 5-10 yıllık planlamaların bizim ülkemizde de yapılmasını istiyoruz. Ama maalesef 2019 yılının primleri daha hesabımıza geçmedi. Çiftçilerimizin çifte bayram yapabilmesi için çiftçilerimizin sesine kulak verin, primlerimizi bayramdan önce yatırın" diye konuştu.

Aydın'da 350 dönüm alanda pamuk ekimi yapan çiftçilerden Altan Özkara, "Pamuk ekiminin son günlerinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pamuk prim desteklerimiz de yatar, çünkü bayağı bir ihtiyacımız var. Devletimizin de pamuk için alım yapmasını bekliyoruz" dedi.

36 derece sıcaklıkta tarlada babası Selahattin Şimşek ile birlikte pamuk ekimi gerçekleştiren Güven Şimşek ise "Çok şükür üretime devam ediyoruz. Prim desteklerimizin bir an önce yatırılırsa tarlayı peşin işlemiş olacağız. Şu an veresiye işlemiş oluyoruz. Tabi bu durumda maliyet artıyor, bizi zorluyor. Ama destekler ne kadar erken gelir, borcumuzu erken ödersek bizim yararımıza olur. Aslında bu prim desteklerinin Nisan ayında verilmesi gerekirdi" diye konuştu.

Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor

Dünya Çiftçiler Günü, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:51 Kaynak: İHA


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