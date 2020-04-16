Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor - Son Dakika

Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor

6 saat önce

Çukurova'daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor.

Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor, System.String[]

Çukurova'daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de geçen yıl 428 bin 910 dekar alanda yaklaşık 235 bin ton kütlü pamuk elde eden üreticiler, bu yıl ekim çalışmalarına başladı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda fasılalarla ekim alanı daralan ve genişleyen pamukta geçen yıl uzun bir süreden sonra çok geniş bir ekim alanına ulaştıklarını, iyi bir rekolte elde ettiklerini belirtti.

Ulaşılan ekim alanı ve üretim miktarına karşı oluşan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Uzun yıllar sonra geçen yıl ulaşılan rakamlar bizi memnun etse de fiyatlar tatmin edici olmadı. Bir önceki yıl 4,5 lirayı bulan pamukta geçen yıl 3 lira civarında fiyat oluştu. Kilogram başına da 80 kuruşluk destek verilmişti. Bunun etkisiyle üretimde epey bir azalma olacağını düşünüyoruz. Pamuk gibi bir bitkide ekim alanının azalmaması, epey bir süre sonra yakalanan bu ivmenin düşmemesi için üreticilerimiz en azından kilo başına 1,5 lira destek bekliyor. Bu destek fiyatı da bir an önce açıklanırsa böylesine bir ürünün üretimindeki düşüşü en az miktarda yaşarız."

"Pamuk stratejik bir ürün"

Bilgiç, pamuğun sadece bir tarım ürünü olarak değerlendirilemeyeceğini, ham maddesi olan tekstilin yanı sıra sapından çekirdeğine kadar ham yağ, gıda, yem gibi çok farklı sanayi kollarında kullanılan stratejik ve katma değeri yüksek bir bitki olduğunu belirtti.

Pamuğun bu özelliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Pamuk her zaman stratejik ürün oldu. Şu anda tüm dünyada sağlık ve gıda sektörleri ön plana çıkarken bu sektörlerde kullanılan maske ve özel kıyafet üretimi açısından da tekstil sektörü önemini korumaya devam etmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Kovid-19 nedeniyle insanların ve sağlık sektörünün hayati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmalıdır. Bunun için üreticilerin ve sektörün desteklenmesi gerekir. "

"Ekim alanlarını aktif tutmalıyız"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de fiyatın üretimi karşılamaması nedeniyle bu yıl üreticilerin pamuğu tercih etmede çekimser kalabileceklerini vurguladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin, ihtiyacının ancak yüzde 60'ını karşıladığını, her yıl ortalama 800 bin ton pamuğun ithal edildiğini kaydeden İncefikir, "Elimizde ihtiyacımız olan pamuğun tamamını karşılama imkanı varken üreticilerimizi bu yönde destekleyerek pamuk ekim alanlarını aktif tutmalıyız. Bu yıl destek beklentimiz en az 1,5 liradır. Bu fiyatla pamuk üretimi ulaştığı tempoyu devam ettirecektir." dedi.

Osmaniye, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor 18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]