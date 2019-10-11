Son Dakika Haberleri: Pamuk üreticileri prim desteğinin artırılmasını istiyor
Son Dakika Ekonomi Pamuk üreticileri prim desteğinin artırılmasını istiyor

Pamuk üreticileri prim desteğinin artırılmasını istiyor

1 saat önce

Pamuk üreticileri, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatlarının yarattığı sıkıntının giderilmesi adına geçen yıl kilogram başına verilen 80 kuruş prim desteğinin 1 lira 30 kuruşa çıkartılmasını istedi.

Pamuk üreticileri prim desteğinin artırılmasını istiyor, System.String[]

Pamuk üreticileri, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatlarının yarattığı sıkıntının giderilmesi adına geçen yıl kilogram başına verilen 80 kuruş prim desteğinin 1 lira 30 kuruşa çıkartılmasını istedi.

prim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 
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