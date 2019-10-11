Pamuk üreticileri prim desteğinin artırılmasını istiyor
1 saat önce
Pamuk üreticileri, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatlarının yarattığı sıkıntının giderilmesi adına geçen yıl kilogram başına verilen 80 kuruş prim desteğinin 1 lira 30 kuruşa çıkartılmasını istedi.
Pamuk üreticileri, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatlarının yarattığı sıkıntının giderilmesi adına geçen yıl kilogram başına verilen 80 kuruş prim desteğinin 1 lira 30 kuruşa çıkartılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16
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