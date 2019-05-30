Pamuk üreticilerine bayram müjdesi

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi pamuk üreticilerine yarından itibaren 2018 yılı destek ödemeleri hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi pamuk üreticilerine yarından itibaren 2018 yılı destek ödemeleri hesaplarına yatırılacağını söyledi.



Başkan Rüştü Turanlı, Bayram öncesi son mesai günü olan Cuma günü 143 pamuk üreticisinin hesaplarına toplamda 1 milyon 232 bin 784 TL destek ödemesi yatırılacağını açıkladı.



Başkan Turanlı yaptığı açıklamada, "Ramazan bayram öncesi Kahtalı pamuk üreticilerimize müjde! 2018 yılı pamuk desteklemeleri 31/05/2019 Cuma günü saat 18.00 de toplam 143 pamuk üreticilerinin hesabına toplamda 1 milyon 232 bin 784 TL yatacaktır. Desteklemelerin bayramdan önce çıkmasına sebep olan herkese, Kahta pamuk üreticileri adına çok teşekkür ederim." Diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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