Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve Posacı'dan ortak adım

Aydın AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, pamuk üreticilerinin banka borçlarına yeni düzenleme getirilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin ile görüştü.



Pamuk üreticilerinin banka borçlarına yeni düzenleme çalışmaları devam ediyor.



AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Metin Yavuz Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i makamında ziyaret ederek, Pamuk ve İncir'de yaşanılan sorunlar üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Pamuk üreticisinin Ziraat Bankasına yapılan borç ödemelerinin değerlendirildiği görüşme için açıklama yapan Ak Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Metin Yavuz'dan üreticiyi sevindirecek bir haber geldi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile yapılan görüşmelerde bu konuyu da gündeme getirdiklerini ifade eden AK Parti Milletvekilleri, üreticinin banka borçlarını ödemekte rahatlamasını sağlamak adına yeni bir paket üzerinde çalışıldığını ifade etti.



Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'i bugün makamında ziyaret ederek Pamuk ve İncir başta olmak üzere, Aydın tarımı üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Bakan yardımcımız, Ziraat Bankası borçları ile ilgili pamukçuların rahatlamalarını sağlamak adına yeni bir paket üzerinde çalışmaların yapıldığını belirtti. Bilindiği gibi 4 - 6 Ekim arasında Başkan Erdoğan ve değerli bakanlarımızın da katılım sağlayacağı partimizin Kızılcahamam kampında bizde orada olacağız. Görüşülen bu konuların Kızılcahamam kampımızda da takipçisi olacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah incirci ve pamukçu hemşehrilerimizi rahatlatacak iyi haberleri açıklayacağız" ifadelerini kullandılar. - AYDIN