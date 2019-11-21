Pamuk üreticisinin sorunları Meclis gündemine taşındı

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı.



Aydın Sezgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, ülkemizin pamuk üretiminin azaldığını ve pamukta dışa bağımlı hale gelindiğini vurgulayarak, üreticilerin desteklenmesi çağrısı yaptı.



Aydın Milletvekili Sezgin, 2002 yılından itibaren pamuk ekim alanları 721 bin 77 hektardan 518 bin 634 hektara kadar gerilediğini belirterek, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yüzde 60 oranında pamuğa bağımlı olması nedeniyle, ülkemizin pamuk ithal etmek zorunda kaldığını vurguladı.



2017 yılında 1.67 milyar dolar karşılığında 914 bin ton pamuk ithalatı yapıldığının altını çizen Sezgin, hammaddeye ek olarak iplik ve kumaş ithalatı da eklendiğinde, yılda yaklaşık 5 milyar dolar döviz kaybı yaşandığını belirtti.



İYİ Parti Milletvekili Sezgin, pamukta dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla pamuk üretiminin ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:



"Ülkemizde pamuk prim desteklerinin, ABD ve Çin gibi pamuk üreticisi ülkelerde olduğu gibi enflasyon oranında artırılması ve üreticinin enflasyona ezdirilmemesi yönünde bir çalışma yürütülmekte midir? Üretim maliyetlerinin artmasına neden olan aşırı gübreleme, ilaçlama ve sulama gibi faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla pamuk bölgelerinde kapsamlı ve planlı eğitim faaliyetleri yapılmakta mıdır? 6 milyon kişinin geçim kaynağı olan pamuk sektöründe, üreticilerin refah seviyesini yükseltecek ve mağduriyetleri giderecek bir çalışmanız var mıdır? Pamuk üreticilerine verilen kilogram başına destek 80 kuruş, mazot desteği ise dekar başına 45 liradır. Üreticilerin kilogram başına desteğin 1,25 TL'ye, mazot desteğinin ise 75 liraya çıkartılması talebi bulunmaktadır. Bu yönde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Pamuk üretiminde yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, üreticilere sağlanan dekar başına desteklerin 500 kilogram ile sınırlanmasının sebebi nedir? 2004 yılında toplam pamuk üretiminin yüzde 30'undan fazlası Aydın'da gerçekleştirilmekteyken, bu oran hızla yüzde 3 düzeylerine gerilemiştir. Bunun nedenleri ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Kütlü pamuğu lif haline getirmek için üreticilerin aldığı çırçırlama hizmeti yüzde18 KDV'ye tabidir. Üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla çırçırlama hizmetinde KDV'nin yüzde1'e düşürülmesi talebi karşılanacak mıdır? Yerli pamuk çeşitlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, yerli pamuk tohumculuğunu teşvik etmeye yönelik olarak vergi muafiyeti getirilmesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?" - AYDIN