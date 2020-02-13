Pamuk yağı fabrikasındaki yangın soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamuk yağı fabrikasındaki yangın soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı (3) - Son Dakika

Pamuk yağı fabrikasındaki yangın soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı (3)

14 dakika önce

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında gece saatlerinde çıktıktan sonra kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangın yeniden başladı.

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında gece saatlerinde çıktıktan sonra kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangın yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın yeniden başladı

Gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada yangın yeniden başladı.

Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangına, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adana- Karataş kara yolu ulaşıma kapandı.

Pamuk yağı fabrikasındaki yangın soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı (3)

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:21 Kaynak: AA
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