Son Dakika Haberleri: Pamuk yüklü kamyon alev aldı
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Pamuk yüklü kamyon alev aldı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde, pamuk yüklü kamyon yandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, pamuk yüklü kamyon yandı.

Alaattin Mahallesi kırsalında ilerleyen Alpay Aydın kontrolündeki 31 ZF 146 plakalı pamuk yüklü kamyon, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, kamyonu yolun kenara çekerek, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, kamyon sürücüsü ve vatandaşlar, yanmayan pamukları kurtarmak için seferber oldu.

Yangında, pamukların bir kısmı yanarken, 112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara müdahale etti.

Pamuk yüklü kamyon alev aldı

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 Kaynak: AA
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