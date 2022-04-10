PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

10.04.2022 15:52

AMASYA'da kontrolden çıkıp, devrilen pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü Osman Aydın, yaralandı.

AMASYA'da kontrolden çıkıp, devrilen pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü Osman Aydın, yaralandı.

Kaza, çevre yolu Helvacı mevkisinde meydana geldi. Osman Aydın idaresindeki 53 ABJ 893 plakalı pamuk yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü Aydın, yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Aydın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika


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